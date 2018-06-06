"Утро": затруднено движение на Ленинградском шоссе

Серьезные затруднения движения образовались на Ленинградском шоссе по пути в центр от Беломорской улицы до метро "Войковская". Медленно движется Дмитровское шоссе от улицы 800-летия Москвы до Бескудниковского бульвара и от Верхней Аллеи до Бутырской улицы. Некоторое время придется потерять на Алтуфьевском шоссе при въезде в город до Илимской улицы и от улицы Римского-Корсакова до улицы Хачатуряна. Придется сбросить скорость и на Ярославском шоссе от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода, на проспекте Мира от Сельскохозяйственной улицы до Мурманского проезда. Крайне плотный поток движется на Волгоградском проспекте от Московской кольцевой автодороги вплоть до "Кузьминок" и на внутренней стороне МКАД от Каширского до Варшавского шоссе. Скорость потока на этих участках не превышает десяти километров в час. Много машин скопилось на ТТК: на внешней стороне – от Новорижской до Савеловской эстакады, а на внутренней – от Беговой аллеи до улицы Нижняя Масловка. Информация предоставлена ЦОДД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.