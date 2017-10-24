Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября 2017, 08:30

Общество

"Утро": температура воздуха в Москве превысит климатическую норму в конце недели

"Утро": температура воздуха в Москве превысит климатическую норму в конце недели

Напавший на журналистку "Эха Моквы" Борис Гриц вел блог в Сети

Мошенники продолжают выкачивать деньги из сердобольных москвичей

Болельщик "Локомотива" упал с трибуны во время матча с "Краснодаром"

"Раскрывая тайны дня": секретные смыслы европейских революций

Итальянский бегун победил на Венецианском марафоне из-за ошибки организоторов

Криштиану Роналду закрепил звание лучшего игрока мира по версии ФИФА

Четыре человека пострадали при пожаре на юго-западе Москвы

Девятиклассников заставят проходить собеседование по русскому языку

ДТП в Северном Медведково унесло жизни двух человек

Начиная с четверга, с запада к столице приблизится атмосферный фронт, который принесет облачную ветреную погоду. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточная температура повысится до значений, близких к климатической норме, и составит +1 градус.

В пятницу влияние теплого атмосферного фронта на погоду в столице сохранится. Небо будет затянуто плотными облаками. Прогнозируются осадки в смешанной фазе. Температура воздуха днем составит 2 градуса тепла.

В выходные на фоне низкого атмосферного давления в городе будет сохраняться пасмурная погода с небольшими дождями. Температура воздуха превысит климатическую норму на 2-3 градуса и поднимется до 4 градусов выше ноля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро
видео общество погода Иван Лозовой Евгения Мирошкина Дмитрий Хаустов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика