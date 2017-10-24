"Утро": температура воздуха в Москве превысит климатическую норму в конце недели

Начиная с четверга, с запада к столице приблизится атмосферный фронт, который принесет облачную ветреную погоду. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточная температура повысится до значений, близких к климатической норме, и составит +1 градус.

В пятницу влияние теплого атмосферного фронта на погоду в столице сохранится. Небо будет затянуто плотными облаками. Прогнозируются осадки в смешанной фазе. Температура воздуха днем составит 2 градуса тепла.

В выходные на фоне низкого атмосферного давления в городе будет сохраняться пасмурная погода с небольшими дождями. Температура воздуха превысит климатическую норму на 2-3 градуса и поднимется до 4 градусов выше ноля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.