24 июля, 16:00Общество
"Миллион вопросов": биолог рассказал, как ухаживать за растениями летом
Как дождливое лето отразилось на урожае? Какие растения помогут избавиться от сорняков на участке? Какие советы есть для начинающих домашних садоводов? Как часто нужно менять землю для огурцов, и почему желтеют листья у комнатных растений?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ, блогер Тимур Чернов.