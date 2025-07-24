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24 июля, 16:00

Общество

"Миллион вопросов": биолог рассказал, как ухаживать за растениями летом

"Миллион вопросов": биолог рассказал, как ухаживать за растениями летом

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Как дождливое лето отразилось на урожае? Какие растения помогут избавиться от сорняков на участке? Какие советы есть для начинающих домашних садоводов? Как часто нужно менять землю для огурцов, и почему желтеют листья у комнатных растений?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ, блогер Тимур Чернов.

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