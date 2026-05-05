"Московский патруль": в Подмосковье задержали женщину за сбыт рецептурных таблеток

В Московской области полицейские раскрыли схему незаконного сбыта сильнодействующих препаратов, продающихся строго по рецепту. В Королеве была задержана 46‑летняя женщина, которая через курьеров получала оптовые партии лекарств, а затем рассылала их адресатам по всей стране.

В ходе обыска в ее квартире оперативники изъяли более 500 блистеров с таблетками, а также черновые записи, почтовые конверты и банковские карты. По данным полиции, подозреваемая согласилась на предложение неизвестного в мессенджере прошлым летом. Подробнее – в программе "Московский патруль".

