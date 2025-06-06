"Московский патруль": силовики получили сообщение о двух заминированных машинах в Москве

Силовики получили сообщение о двух заминированных машинах в Москве. Автомобили находились на расстоянии примерно 600 метров друг от друга. По первому вызову на место сразу приехал специалист во взрывозащитном костюме, пришлось привлекать и робота-сапера.

Изъятый предмет поместили в специальный контейнер и отправили на экспертизу. Однако затем поступило второе сообщение. Подробнее – в программе "Московский патруль".