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06 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": силовики получили сообщение о двух заминированных машинах в Москве

"Московский патруль": силовики получили сообщение о двух заминированных машинах в Москве

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Силовики получили сообщение о двух заминированных машинах в Москве. Автомобили находились на расстоянии примерно 600 метров друг от друга. По первому вызову на место сразу приехал специалист во взрывозащитном костюме, пришлось привлекать и робота-сапера.

Изъятый предмет поместили в специальный контейнер и отправили на экспертизу. Однако затем поступило второе сообщение. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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