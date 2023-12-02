"Доктор 24. Темы недели": холода

Впереди зима, а это значит, что в ближайшие 3–4 месяца световой день будет коротким, мегаполис окутают холода и метели. Составляем идеальный городской набор вещей, необходимых всем, кто проводит зиму в мегаполисе. Как улучшить свое настроение в эти дни. Какой свет включать на работе и дома, чтобы быстро засыпать и легче просыпаться даже в темные зимние утра. Кому нужно принимать витамины в этот период, а кому нет. Какие лекарства помогут укрепить иммунитет в борьбе с сезонными заболеваниями.

Об этом и другом – в программе "Доктор 24. Темы недели".