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02 декабря, 20:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": холода

"Доктор 24. Темы недели": холода

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Впереди зима, а это значит, что в ближайшие 3–4 месяца световой день будет коротким, мегаполис окутают холода и метели. Составляем идеальный городской набор вещей, необходимых всем, кто проводит зиму в мегаполисе. Как улучшить свое настроение в эти дни. Какой свет включать на работе и дома, чтобы быстро засыпать и легче просыпаться даже в темные зимние утра. Кому нужно принимать витамины в этот период, а кому нет. Какие лекарства помогут укрепить иммунитет в борьбе с сезонными заболеваниями.

Об этом и другом – в программе "Доктор 24. Темы недели".

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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