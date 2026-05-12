"Деньги 24": в Москве вырос спрос на вторичное жилье

Покупатели жилья в Москве начали чаще переходить с рынка новостроек на вторичное жилье. Об этом сообщили эксперты рынка недвижимости. По словам специалистов, спрос на вторичное жилье растет из-за высоких ипотечных ставок на первичном рынке и задержек со сдачей новых жилых комплексов.

Сейчас средняя задержка строительства составляет около полугода, а в некоторых случаях ожидание затягивается до года и более. Эксперты также отмечают, что часть покупателей снимает деньги со вкладов и направляет их на покупку квартир. На фоне роста спроса цены на вторичное жилье начали увеличиваться активнее.

Подробнее – в программе "Деньги 24".