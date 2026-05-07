В ЦБ заявили, что в России сохраняется возможность для снижения ключевой ставки

В Центробанке заявили, что в России сохраняется возможность для снижения ключевой ставки. Специалисты регулятора отметили, что слишком долгое сохранение высокой ставки может привести к избыточному охлаждению экономики и слишком сильному замедлению инфляции.

При этом эксперты подчеркнули, что при принятии решений по ставке по-прежнему учитывают внешние риски и ситуацию с бюджетом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.