"Деньги 24": розничные продажи мяса в Москве упали в апреле на 10%

Розничные продажи мяса в апреле в Москве в натуральном выражении упали на 10% в годовом исчислении. Спрос на товары для шашлыка также снизился: на мангалы – на 11%, розжиг – на 10%, шампуры – на 6%, древесный уголь – на 4%.

При этом перед майскими праздниками спрос на поваров-мангальщиков в столице вырос на 15% по сравнению с показателем месячной давности. Зарплата таких специалистов может достигать 175 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".