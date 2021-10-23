"Московский гид": Галина Минакова

Гида Галину Минакову в профессиональной среде называют "королевой Чертанова". Она автор уникальной экскурсии по этому микрорайону. Но сможет ли Галина сохранить свой громкий титул после участия в шоу "Московский гид"? Кто попытается занять королевское место под солнцем, и потерпит ли гид конкурента? В каких серьезных преступлениях ее обвинит местная консьержка? Понравится ли рассказ гида самой почетной жительнице Чертанова? И согласится ли Галина миссию экскурсовода сменить на славу тик-токера?

Подробности в очередном выпуске шоу "Московский гид".