"Московский гид": Дарья Булгакова

Даша Булгакова знает про АРТ-кварталы Москвы все. Но это она так думает. Шоу "Московский гид" устроило экскурсоводу проверку на знания и стрессоустойчивость. Весь маршрут гид проведет в батле с искусствоведом старой школы, который не понимает и не принимает современный арт. Кто победит? За время экскурсии будет уничтожено одно произведение искусства. Защитит ли Даша виновного? И как поступит, когда конкурент обвинит ее в искажении фактов о личной трагедии Микки Рурка? Будет ли Даша терпеливо ждать пока наберется сил барышня на на седьмом месяце беременности? И подпишет ли петицию против аморального облика Давида – творения Микеланджело. Все испытания Даши Булгаковой смотрите в программе "Московский гид".