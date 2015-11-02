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Новости

02 ноября 2015, 22:00

Происшествия

"Московский патруль": Хостелы в жилых домах могут запретить

"Московский патруль": Хостелы в жилых домах могут запретить

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Хостелы в многоквартирных домах могут оказаться вне закона. Депутаты Госдумы предложили запретить открывать мини гостиницы в жилых многоэтажках. Законодатели уверены - такие хостелы нарушают права других жителей и, порой, являются самым настоящими притонами. Но как же развитие туризма? Ведь если предложения оформятся в закон, исчезнет около 80-ти процентов доступных отелей.

Подробности - в материале телеканала "Москва 24".
Программа: Московский патруль
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