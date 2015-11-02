"Московский патруль": Хостелы в жилых домах могут запретить

Хостелы в многоквартирных домах могут оказаться вне закона. Депутаты Госдумы предложили запретить открывать мини гостиницы в жилых многоэтажках. Законодатели уверены - такие хостелы нарушают права других жителей и, порой, являются самым настоящими притонами. Но как же развитие туризма? Ведь если предложения оформятся в закон, исчезнет около 80-ти процентов доступных отелей.

Подробности - в материале телеканала "Москва 24".