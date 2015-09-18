"Московский патруль": Сообщница "бога Кузи" арестована на два месяца

В Таганском суде столицы на два месяца арестовали ближайшую сподвижницу скандально известного проповедника Кузи – Надежду Борисову. Правая рука властелина мира, как она себя называла, сидела за решеткой предельно скромно. На вопросы журналистов не отвечала. Даму обвиняют в мошенничестве, передает телеканал "Москва 24".

Самого лидера секты арестовали на прошлой неделе. При обыске в его квартире следователи обнаружили целые коробки денег – более 40 миллионов рублей и 100 тысяч долларов. Своих адептов Кузя учил по собственным книгам и видеообращениям на дисках. Непослушных жестоко избивал. Сам Андрей Попов часто бывал в церкви, но не каялся, а, как считают следователи, занимался мошенничеством – представлялся известным священником и за большие деньги обещал молиться за прихожан. Следователи также предполагают, что самозванец заставлял своих адептов переписывать на него квартиры.