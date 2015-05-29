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Новости

29 мая 2015, 22:00

"Московский патруль": Обзор происшествий в столичном регионе

"Московский патруль": Обзор происшествий в столичном регионе

"Московский патруль": Девушку задержали за попытку ограбить ломбард

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Ограбление салона связи на юго-западе столицы попало в объективы камер наблюдения. На кадрах видно, как трое мужчин заходят в офис компании. И направляются к платежному терминалу. Какое-то время злоумышленники стоят около аппарата. После того, как грабителям удается вытащить из него деньги. Через сутки полицейским удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался приезжий из Ставропольского края

В столице ликвидирована преступная группа, участники которой промышляли распространением наркотиков и психотропных препаратов. Лидером банды, по данным сотрудников ФСКН, являлась 28-летняя гражданка Вьетнама.

В ходе спецоперации в квартире на западе Москвы за занятие проституцией были задержаны шесть девушек в возрасте от 18 до 30 лет. В их отношении составлены протоколы об административных правонарушениях.

Подробнее об этих событиях смотрите в репортаже канала "Москва 24".
Программа: Московский патруль
ограбления проституция программы преступные группировки Дмитрий Смирнов Денис Новожилов
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