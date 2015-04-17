"Московский патруль": Кто виноват в пожаре в ИНИОНе

Пожар в Московской библиотеке ИНИОН мог произойти из-за халатности чиновников. К такому выводу пришли сотрудники столичной прокуратуры. Материалы их проверки уже направлены в Следственный Комитет. В надзорном ведомстве настаивают на возбуждении уголовного дела в отношении руководителей Федерального агентства научных организаций, Российской Академии наук и директора сгоревшей библиотеки. В прокуратуре выяснили, что кровля здания неоднократно протекала, была неисправна электропроводка, использовались светильники без плафонов и масляные радиаторы. Все эти обстоятельства в совокупности и стали причиной пожара.

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