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Новости

17 апреля 2015, 22:03

Происшествия

"Московский патруль": Кто виноват в пожаре в ИНИОНе

"Московский патруль": Кто виноват в пожаре в ИНИОНе

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Пожар в Московской библиотеке ИНИОН мог произойти из-за халатности чиновников. К такому выводу пришли сотрудники столичной прокуратуры. Материалы их проверки уже направлены в Следственный Комитет. В надзорном ведомстве настаивают на возбуждении уголовного дела в отношении руководителей Федерального агентства научных организаций, Российской Академии наук и директора сгоревшей библиотеки. В прокуратуре выяснили, что кровля здания неоднократно протекала, была неисправна электропроводка, использовались светильники без плафонов и масляные радиаторы. Все эти обстоятельства в совокупности и стали причиной пожара.

Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".
Программа: Московский патруль
пожары криминал следствие суды программы халатность чп дтп Максим Мовчан библиотека ИНИОН
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