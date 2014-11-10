"Московский патруль": Астролог Павел Глоба стал жертвой обмана

Известный астролог Павел Глоба стал жертвой обмана. От его имени в интернете появились публикации с предсказанием масштабных катаклизмов и мировых потрясений. Астролог уверяет, что подобных прогнозов он никогда не делал и с журналистами виртуального издания не встречался. Как закрыли сомнительный сайт, и что теперь Павел Глоба говорит о будущем? Подробности смотрите в программе "Московский патруль".