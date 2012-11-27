"Московский патруль": Пейнтбольного клуба в парке "Тушинский" не будет

Жаркие споры вокруг парка "Тушинский" начались после того, как он получил статус особо-охраняемой природной территории. Все организации, которые работали в границах природной зоны, по решению суда были закрыты. Все - кроме одной. Президент пейнтбольного клуба отказывается уходить, несмотря на судебное решение. По его словам, популярная игра парку не вредит. У экологов и прокуратуры на этот счет иное мнение. Все подробности у Екатерины Дубовик.