Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа 2014, 22:00

Происшествия

"Московский патруль": В Москве заочно арестован руководитель турфирм

"Московский патруль": В Москве заочно арестован руководитель турфирм

Движение транспорта по улице Космонавта Волкова запущено

Прерванное из-за аварии на мосту Победы движение восстановили

Поврежденные при ЧП на Ленинградке троллейбусные провода восстановили

Восстановительные работы на Ленинградке завершат в ближайшее время

По маршруту троллейбуса №57 запустили компенсационный автобусный рейс

Восстановительные работы на Ленинградке займут несколько часов

На Ленинградском шоссе идут аварийно-восстановительные работы

В районе аварии на Ленинградке запустили движение в сторону области

На Ленинградке со сгоревшего крана огонь перешел на трамвайные провода

В Останкинском суде Москвы заочно арестован бизнесмен Михаил Шаманов. Предположительно ему были подконтрольны турфирмы "Лабиринт" и "Идеал-тур", которые недавно стали банкротами, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, десятки тысяч людей по всей стране лишились поездок за границу, которые оплатили заранее. По версии следствия, владельцы фирм знали, что не смогут исполнить свои обязательства, но все равно продолжали продавать путевки.

На самом судебном заседании Михаил Шаманов не появился. По некоторым данным, он скрывается в Австрии.
Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников
Программа: Московский патруль
криминал следствие суды программы Мария Темникова Лабиринт турфирмы чп дтп Идеал-тур Михаил Шаманов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика