"Московский патруль": В Москве заочно арестован руководитель турфирм

В Останкинском суде Москвы заочно арестован бизнесмен Михаил Шаманов. Предположительно ему были подконтрольны турфирмы "Лабиринт" и "Идеал-тур", которые недавно стали банкротами, передает телеканал "Москва 24".



Напомним, десятки тысяч людей по всей стране лишились поездок за границу, которые оплатили заранее. По версии следствия, владельцы фирм знали, что не смогут исполнить свои обязательства, но все равно продолжали продавать путевки.

На самом судебном заседании Михаил Шаманов не появился. По некоторым данным, он скрывается в Австрии.