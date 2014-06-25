"Московский патруль": Водитель официального такси уснул за рулем

В программу за помощью обратилась жительница Москвы, которая попала в серьезную аварию. По словам Оксаны Васильченко, водитель официального такси, в котором она ехала, уснул за рулем. Уже больше недели женщина находится в больнице. Однако представители фирмы не спешат с компенсацией. Подробности смотрите в видеосюжете программы "Московский патруль".