"Московский патруль": полицейские допросили водителя автобуса, сбившего ребенка

Водитель автобуса, который насмерть сбил ребенка в Подмосковье, признал свою вину. Кадры допроса опубликовали сотрудники полиции. Авария произошла в поселке Развилка.

По версии следствия, водитель рейсового автобуса сбил школьницу на пешеходном переходе, а потом скрылся с места ДТП. Девочка погибла на месте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.