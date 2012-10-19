Здоровый и полный сил 57-летний Василий Филатов умер в марте 2011 года после простой операции на позвоночник, которую проводил врач института имени Склифосовского Андрей Гринь. Сразу после несложной операции ему стало плохо. Мужчину парализовало. После этого ему провели вторую операцию. А через несколько дней Василий скончался. Родственники настояли на вскрытии. Результаты анатомической экспертизы шокировали. В заключении написано, что в теле погибшего - инородный предмет. Кроме того, патологоанатомы по результатам вскрытия сделали вывод, что даже швы были наложены неправильно. По факту смерти пациента не возбудили даже уголовное дело. Андрей Гринь продолжает оперировать людей в знаменитом на всю страну "Склифе". Сейчас родственники погибшего подали гражданский иск против клиники. Они рассчитывают получить 3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

А вот история другой врачебной ошибки, которая стоила жизни маленькой Василисе. Ее не смогли спасти медики сразу двух больниц. 16 августа в детском саду на прогулке девочка ударилась о скамейку. В ранку попала грязь. Скорую родители вызвали на следующий день, когда у малышки поднялась высокая температура. Но врачи лишь наложили повязку. Состояние девочки ночью резко ухудшилось. Дежурная сестра помочь ничем не смогла.Тогда родители на собственной машине повезли Василису в другую больницу. Несмотря на проведенное экстренное лечение и хирургическое вмешательство состояние девочки ухудшилось, 22 августа она скончалась.Сейчас возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки. Родители Василисы не сомневаются - их малышка погибла из-за равнодушия и непрофессионализма врачей, которые вовремя не смогли поставить правильный диагноз. При этом эксперты уверены - доказать вину медиков и привлечь их к ответственности будет очень непросто.

Повальное увлечение косметологией привело к тому, что сложные и опасные операции стали делать дилетанты. Буквально на днях в Москве было заочно предъявлено обвинение хирургу-самозванцу, от действий которого пострадали несколько пациентов. По версии следствия доктор Мамедов два года работал в ЦКБ имени Семашко по подложному диплому. Провел три операции. В результате две пациентки получили тяжелые осложнения. Третья до сих пор находится в коме. Врача-самозванца объявили в международный розыск.