"Московский патруль": мошенник обманывал пенсионеров, представляясь следователем

В Москве задержали предполагаемого мошенника, который обманывал пенсионеров, представляясь следователем. Он звонил своим жертвам по телефону и сообщал, что их близкий родственник попал в сложную ситуацию, и теперь необходима крупная сумма денег, чтобы не возбуждать против него уголовное дело.

Одной из пожилых женщин он заявил, что ее внучка стала виновницей ДТП, и ей грозит уголовное преследование. В итоге пенсионерка отдала злоумышленнику 1 000 евра. Еще от одного пенсионера он таким образом получил два миллиона рублей.

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