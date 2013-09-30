"Московский патруль": Конфликты между водителями и пешеходами

Конфликты между водителями и пешеходами на столичные дорогах случаются все чаще. Выяснить кто прав, а кто виноват зачастую помогают запись с видеорегистраторов.

Ничуть не смущаясь люди пересекают дорогу в неположенном месте даже в присутствии инспекторов ГИБДД. И это при том, что буквально в нескольких метрах располагается подземный переход. А чуть дальше есть и светофор.

Впрочем, как показывает практика, пострадать можно и на официальном пешеходном переходе.

Чтобы навести порядок на дорогах с 1-го сентября штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличены. Рублём наказывают и водителей, и пешеходов.

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