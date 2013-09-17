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Новости

Новости

17 сентября 2013, 21:00

Происшествия

"Московский патруль": Задержаны изготовители поддельных документов

"Московский патруль": Задержаны изготовители поддельных документов

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В Москве ликвидирована банда, которая занималась производством и продажей поддельных документов для нелегальных мигрантов. Фальшивки сбывали через многочисленные офисы. Один из них находился в доме на Страстном Бульваре.

Задержаны активные участники группировки, проведены десятки обысков. Изъято большое количество готовых поддельных документов, бланков, более 100 печатей и штампов с символикой ФМС России.

В масштабной спецоперации принимали участие сотрудники МВД и ФСО.
Программа: Московский патруль
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