"Московский патруль": Задержаны изготовители поддельных документов

В Москве ликвидирована банда, которая занималась производством и продажей поддельных документов для нелегальных мигрантов. Фальшивки сбывали через многочисленные офисы. Один из них находился в доме на Страстном Бульваре.

Задержаны активные участники группировки, проведены десятки обысков. Изъято большое количество готовых поддельных документов, бланков, более 100 печатей и штампов с символикой ФМС России.

В масштабной спецоперации принимали участие сотрудники МВД и ФСО.