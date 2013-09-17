17 сентября 2013, 21:00Происшествия
"Московский патруль": Задержаны изготовители поддельных документов
В Москве ликвидирована банда, которая занималась производством и продажей поддельных документов для нелегальных мигрантов. Фальшивки сбывали через многочисленные офисы. Один из них находился в доме на Страстном Бульваре.
Задержаны активные участники группировки, проведены десятки обысков. Изъято большое количество готовых поддельных документов, бланков, более 100 печатей и штампов с символикой ФМС России.
В масштабной спецоперации принимали участие сотрудники МВД и ФСО.