"Московский патруль": подмосковные полицейские задержали псевдосутенера

Способ поживиться за счет страждущих тепла и ласки придумал, по данным правоохранителей, 28-летний житель Краснодарского края. Находясь за 1300 километров от подмосковного Подольска, он убеждал соискателей платного интима приехать в гостиницу или арендованную квартиру и, прежде чем познакомиться с девушкой, перечислить предоплату на счет банковской карты.

Установлено, что псевдосутенер успел продать фиктивные интим-услуги пятерым жителям Подольска, заработав таким образом несколько десятков тысяч рублей. Следователи подозревают, что география аналогичных преступлений мужчины шире, на данный момент они устанавливают возможных соучастников злоумышленника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.