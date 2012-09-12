"Московский патруль": Столичная полиция закрыла два притона

Два притона в центре Москвы закрыла столичная полиция. Заведения участковые вычислили благодаря жалобам соседей. Один из интим-салонов находился на Арбате, там сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырех девушек, а второй располагался в Замоскворечье - здесь блюстителям порядка удалось задержать сразу 13 жриц любви. Всех работниц интим-салонов препроводили в отделения полиции и составили административные протоколы.