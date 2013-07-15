"Московский патруль":Продажу алкоголя лицам до 21 года могут запретить

Возможно, уже в этом году не только в Москве, но и по всей России будет запрещена продажа алкоголя лицам, не достигшим 21-летнего возраста. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в правительственной комиссии. Инициаторами нововведения стали сенаторы Совета Федерации.

Сейчас проект закона находится на рассмотрении в Правительственной комиссии. Его разработчики признают, что сталкиваются с сопротивлением. Против закона - те, кто понесет миллионные убытки - а это не только производители алкоголя, но и владельцы ресторанов и ночных клубов.

Официально в Москве зарегистрировано около девяносто тысяч больных алкоголизмом. Но главный нарколог России уверен: на самом деле число зависимых в два раза больше.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 76% респондентов выступают за инициативу сенаторов.

При разработке законопроекта сенаторы учитывали и зарубежный опыт. Например, в Америке за любую попытку продать алкоголь лицам младше двадцати одного года заведение без какого-либо дополнительного расследования сразу же лишают лицензии. До двадцати лет запрещено употреблять спиртные напитки в Норвегии. Возможно, история повторится. Ведь в России до революции тоже нельзя было пить до 21 года.