"Московский патруль": во Внуково задержали женщину с крупной партией драгоценностей

Сотрудниками Внуковской таможни предотвращена одна из крупнейших попыток незаконного перемещения через границу ювелирных изделий. Пронести через пост 28 украшений планировала гражданка России, прилетевшая в Москву рейсом из Израиля.

Драгоценные металлы и камни, среди которых изумруды, сапфиры, бриллианты и жемчуг пассажирка прятала в багаже. Оперативникам дама заявила, что приобрела дорогие товары известных брендов для себя. Стоимость изъятого эксперты оценили в 135 миллионов рублей.