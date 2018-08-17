"Московский патруль": подпольный швейный цех закрыли на востоке столицы

Игра в прятки с полицейскими закончилась для семерых граждан иностранного государства в отделе. Подпольный швейный цех закрыли в промзоне на востоке столицы. Там нелегалы работали и жили. Теперь всех их ждет депортация на родину, а организатора незаконного производства − уголовное дело. Об этом − в программе "Московский патруль".