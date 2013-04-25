"Московский патруль": Андрея Панина могли убить

Вокруг загадочной гибели Андрея Панина появляются все новые версии. Сегодня некоторые интернет-издания написали, что смертельные травмы известный актер нанес себе сам, якобы он плохо себя чувствовал и случайно ударился головой. Однако источник в правоохранительных органах это предположение опроверг. Более того он заявил, что версия о несчастном случае может быть выгодна людям, которые пытаются скрыть преступника, причастного к гибели звезды отечественного кино.

О том, что Андрея Панина могли убить, заговорили сразу после его смерти. А буквально на прошлой неделе стали известны новые детали. По некоторым данным, актер пригласил к себе домой гостей. Впоследствии они избили его табуреткой и ножками от стульев. Об этом якобы свидетельствуют травмы на теле Панина и найденные в квартире артиста обломки мебели.