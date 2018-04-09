"Московский патруль": назначен новый руководитель УВД по ЦАО

Назначен новый руководитель УВД в Центральном округе Москвы. Начальник столичного главка Олег Баранов представил личному составу генерал-майора полиции Игоря Зиновьева.

Зиновьев в органах внутренних дел с 1989 года. Пришел в милицию после службы в армии и учебы в Высшей школе милиции МВД СССР. Работал в МУРе. Затем в управлении внутренних дел по ЗАО, где был заместителем руководителя.

Так же занимал высокие должности в других столичных УВД! Указами Президента Российской Федерации награжден орденом Почета и медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени. Коллеги характеризуют Игоря Зиновьева как грамотного профессионального и принципиального руководителя. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.