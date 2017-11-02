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Новости

02 ноября 2017, 21:25

Происшествия

"Московский патруль": раскрыты детали дела о погибшем в отделении мужчины

"Московский патруль": раскрыты детали дела о погибшем в отделении мужчины

"Московский патруль": троим экс-полицейским избрали меру пресечения

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Новые детали в деле о гибели задержанного в одном из столичных отделов полиции. Мужчина скончался еще в прошлом году от многочисленных ожогов. Вспыхнул матрас, на котором спал потерпевший. Изначально сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание или непотушенный окурок. Но результаты экспертизы шокировали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль
видео Денис Новожилов происшествия Владимир Седов
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