"Московский патруль": в столице проверят маршрутные автобусы

Междугородние рейсы – под пристальным вниманием! В столице начались внеплановые проверки маршрутных автобусов. Особо инспекторов ГИБДД интересует состояние водителей. Ведь именно "человеческий фактор" в последнее время становится причиной аварий с участием пассажирского транспорта. Соблюдают ли шоферы режим труда и отдыха? – в сюжете телеканала "Москва 24".