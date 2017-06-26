"Московский патруль": двое мошенников задержаны в столице

Очередных лжесоцработников задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево. Двое мужчин ограбили 72-летнюю пенсионерку.

Под видом представителей соцслужб они попали к ней домой, и пока один отвлекал женщину, другой похитил деньги . Обоих мужчин зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на подъезде. Съемка помогла выйти на след вероятных мошенников. К слову, эти люди могут быть причастны к серии подобных преступлений.

Кадры с камер наблюдения – в программе "Московский патруль".