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20 марта 2017, 22:00

Общество

"Московский патруль": званию героя России исполнилось 25 лет

"Московский патруль": званию героя России исполнилось 25 лет

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Званию героя Российской Федерации 20 марта исполнилось 25 лет, передает телеканал "Москва 24". В честь исторической даты в зале государственного академического малого театра России по инициативе Следственного комитета состоялось торжественное мероприятие.

Сюда пришли и ветераны следствия, и герои великой отечественной, и представители подрастающего поколения. Кадеты, слушатели и студенты высших учебных заведений. После официальной части торжеств состоялся праздничный концерт.
Программа: Московский патруль
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