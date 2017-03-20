"Московский патруль": званию героя России исполнилось 25 лет

Званию героя Российской Федерации 20 марта исполнилось 25 лет, передает телеканал "Москва 24". В честь исторической даты в зале государственного академического малого театра России по инициативе Следственного комитета состоялось торжественное мероприятие.

Сюда пришли и ветераны следствия, и герои великой отечественной, и представители подрастающего поколения. Кадеты, слушатели и студенты высших учебных заведений. После официальной части торжеств состоялся праздничный концерт.