09 февраля 2017, 22:00Безопасность
"Московский патруль": уровень преступности в Подмосковье снизился
Уровень преступности в Подмосковье снизился. Об этом заявил прокурор Московской области Алексаей Захаров на заседании расширенной коллегии, посвященной итогам работы надзорного ведомства в 2016 году.
Меньше стало убийств, изнасилований, на 25 процентов сократилось количество краж. Вместе с тем зафиксирован рост активности мошенников и по прежнему острейшей в регионе проблемой остаются мусорные полигоны.
Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
Программа: Московский патруль