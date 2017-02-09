"Московский патруль": уровень преступности в Подмосковье снизился

Уровень преступности в Подмосковье снизился. Об этом заявил прокурор Московской области Алексаей Захаров на заседании расширенной коллегии, посвященной итогам работы надзорного ведомства в 2016 году.

Меньше стало убийств, изнасилований, на 25 процентов сократилось количество краж. Вместе с тем зафиксирован рост активности мошенников и по прежнему острейшей в регионе проблемой остаются мусорные полигоны.

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