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09 февраля 2017, 22:00

Безопасность

"Московский патруль": уровень преступности в Подмосковье снизился

"Московский патруль": уровень преступности в Подмосковье снизился

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Уровень преступности в Подмосковье снизился. Об этом заявил прокурор Московской области Алексаей Захаров на заседании расширенной коллегии, посвященной итогам работы надзорного ведомства в 2016 году.

Меньше стало убийств, изнасилований, на 25 процентов сократилось количество краж. Вместе с тем зафиксирован рост активности мошенников и по прежнему острейшей в регионе проблемой остаются мусорные полигоны.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
Программа: Московский патруль
безопасность криминал преступность программы Мария Темникова
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