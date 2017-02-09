"Московский патруль": ветерана ВОВ обокрала мошенница

В столице началась очередная серия преступлений против пожилых москвичей, передает телеканал "Москва 24". Доверчивых стариков как только не обманывают, представляясь работниками ЖКХ или соцслужб. Специалисты уверены, что снизить преступность в отношении пожилых людей поможет лишь профилактика.

Ветерану Великой Отечественной женщина по телефону представилась сотрудницей пенсионного фонда. Она сообщила, что ему якобы полагается путевка в санаторий и целый телевизор в подарок. По ее словам, все бесплатно, только нужно заполнить заявление.

Собеседница попросила пересчитать купюры и подготовиться к визиту. Обрадованный таким неожиданным счастьем пенсионер послушно разложил деньги на столе и принялся ждать. И вскоре его навестила благодетельница. Общение было приятным. Только какие бумаги заполнял мужчина, он не помнит. В итоге, после визита дамы ветеран недосчитался 260 тысяч рублей.

Как выяснили следователи, мужчина был не единственной ее жертвой. Дама приходила исключительно к пожилым людям. По статистике, пенсионеры одни из самых уязвимых людей. Злоумышленники пользуются их доверчивостью и беспомощностью. Сейчас по статье грабеж задержанным грозит до шести лет тюрьмы. Но чиновники предлагают ужесточить наказание.

В ряде стран уже давно людей преклонного возраста приравняли к несовершеннолетним, преступления против которых караются куда суровее. А пока этого не произошло, пенсионерам нужно объяснять, что не все звонящие в их дверь и обещающие подарки, имеют благие намерения.