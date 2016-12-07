"Московский патруль": сколько Баста заплатит за оскорбление Децла

В разбирательстве Василия Вакуленко и Кирилла Толмацкого – баста. Суд принял решение об удовлетворении иска Децла к коллеге по цеху. Правда, снизил сумму морального ущерба в 20 раз. Сколько "Баста" заплатит за оскорбление – в сюжете телеканала "Москва 24".

Кирилл Толмацкий, он же Децл, в прошлом – кумир молодежи. Читал рэп о необходимости если разбирательств, то один на один. Однако уладить спор с Василием Вакуленко, известным как Баста, наедине не получилось. Конфликт рэперов из соцсетей плавно перешел в зал Октябрьского районного суда Ростова. Причина – обидные слова Басты в адрес Кирилла.

Все началось еще летом этого года в столичном клубе. В здании бывшего газового завода в районе Курского вокзала рэпер несколько лет назад организовал свою студию, а потом открыл клуб "Газгольдер". Проживающий в доме рядом рэпер Кирилл Толмацкий стал жаловаться на шумного соседа. Сначала в полицию, потом в соцсетях.

В своих постах в соцсетях Кирилл Толмацкий обвинял коллегу во взятках полиции, использовал ненормативную лексику. Но когда оппонент обозвал его, очень обиделся. Ведь цитата разошлась в сети на тысячи аккаунтов подписчиков. Василий Вакуленко же считает, что дело вовсе не в личной обиде, ведь попытки помириться не увенчались успехом.

Василий Вакуленко ("Баста"): "Мы нормально общались, а тут из-за громкой музыки обиделся. Он работает, на мой взгляд, на публику. Привлекает внимание к своей персоне за счет этого конфликта".

Василий тут же приводит аргументы: мол, Баста – популярный рэп-исполнитель, а про Децла помнят только его преданные фанаты. Видимо, о том, как решают вопросы настоящие рэперы, Кирилл Толмацкий давно забыл. Вместо того, чтобы пригласить оппонента на рэп-батл, устроил суд-батл. 1 миллион рублей – такую цену он объявил за свои моральные страдания и испорченную репутацию.

Суд принял во внимание и экспертную оценку, и слезы Кирилла Толмацкого, и вынес решение удовлетворить иск. Только сумму снизил. В сто раз. За публикацию аббревиатуры, расшифровку которой даже никто точно не знает, Баста заплатит Децлу 50 тысяч рублей. Василий Вакуленко отнесся к поражению философски.