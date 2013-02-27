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Новости

27 февраля 2013, 21:01

"Московский патруль": Поддельные элитные часы изъяли в торговом центре

"Московский патруль": Поддельные элитные часы изъяли в торговом центре

В Подмосковье обнаружен подпольный цех по производству "незамерзайки"

"Московский патруль": В Москву незаконно ввезли 20 тонн одежды

Раскрыта банда, продававшая коллекционерам подделки картин

"Московский патруль": Экс-полицейских судят за хищение денег из банка

Как отличить поддельный больничный лист от настоящего

"Утро": Крупная партия контрафактных айфонов уничтожена в Москве

В Москве задержана банда фальшивомонетчиков

"Московский патруль": Ликвидирована крупная сеть поддельного алкоголя

В Подмосковье изъяли 100 тысяч бутылок поддельной водки

Десятки поддельных часов, продаваемых под видом известных марок, изъяли полицейские в одном из торговых центров столицы. Оригинальные Omega, Rado или Breguet стоят десятки тысяч долларов, но здесь их можно было купить за 6 тысяч рублей. Как выяснилось, контрафактный товар поставляли из Китая в Москву приезжие из Азербайджана. Эксперты не советуют приобретать подобный товар: нередко он производится из некачественных и даже опасных для здоровья материалов.
Программа: Московский патруль
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