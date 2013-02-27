"Московский патруль": Поддельные элитные часы изъяли в торговом центре

Десятки поддельных часов, продаваемых под видом известных марок, изъяли полицейские в одном из торговых центров столицы. Оригинальные Omega, Rado или Breguet стоят десятки тысяч долларов, но здесь их можно было купить за 6 тысяч рублей. Как выяснилось, контрафактный товар поставляли из Китая в Москву приезжие из Азербайджана. Эксперты не советуют приобретать подобный товар: нередко он производится из некачественных и даже опасных для здоровья материалов.