"Тест": маринованные огурцы

Маринованные огурцы. Частые гости любого застолья. И как ингредиент множества салатов, и как самостоятельная закуска. Маленькие и побольше, пупырчатые и гладкие, ярко зеленые и почти бурые. Но как выбрать вкусные и полезные маринованные огурцы? И вообще – могут ли быть маринованные – полезными? Кого они могут уложить на больничную койку? Как связана эта хрустящая закуска из банок с аутизмом и синдромом дефицита внимания? Зачем вместо своих в России продают импортные маринованные огурцы? Как производители заставляют покупателя платить за воду?

Программа "Тест" ответит на эти вопросы и поможет выбрать правильные маринованные огурцы.