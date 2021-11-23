"Доктор 24": синдром информационной усталости

Привычка постоянно следить за новостями, проходить инстаграм-марафоны или слушать лекции иногда не приносит пользу, а, наоборот, вредит.

Как сохранить продуктивность и здоровье в непрерывном инфопотоке? Об этом – в программе "Доктор 24".