"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии

Ведущий Дмитрий Козачинский выходит в рейд сотрудниками Росгвардии Зел АО г. Москвы.

Он покажет, как задержали хулиганов, пьянство в сквере, ограбление.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.