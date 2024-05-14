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14 мая, 13:50

Культура

"Сити": Московская музейная неделя проходит в столице

"Сити": Московская музейная неделя проходит в столице

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Жители столицы могут бесплатно посещать некоторые музеи и галереи города в рамках Московской музейной недели. Во вторник, 14 мая, например, можно попасть в "Мультимедиа Арт Музей", который в апреле открылся после реконструкции. Там проходит 8 новых выставок.

А в субботу, 18 мая, состоится ежегодная акция "Ночь музеев". Для посетителей будут открыты театры, выставочные комплексы, культурные центры и музеи. Есть платные и бесплатные мероприятия, но на них нужно заранее зарегистрироваться.

Подробности об этих и других культурных событиях – в программе "Сити".

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