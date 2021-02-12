The City: "Кларисса" и "Чжан Хуань. Любовь как мудрость"

На онлайн-платформах выходит сериал "Кларисса" – сиквел легендарного "Молчания ягнят", получившего в 1992 году сразу пять "Оскаров". Агента Старлинг сыграла Ребекка Бридс, и это первая главная роль в ее карьере.

В выставочном зале ГУМ-Red-Line на третьем этаже открылась компактная, но очень стильная выставка "Чжан Хуань. Любовь как мудрость". Самый коммерчески успешный китайский художник прославился как любитель жестких перформансов с элементами мазохизма. В Москве он показывает обнаженное и окровавленное сердце.

Гастрокритик The City Александр Ильин уже вторую неделю подряд не может покинуть пределы Сретенки – там открылось столько новых ресторанов, что за один раз все не обойти. Гурман рассказал, где брать божественный шашлык и попробовать мягкопанцирного краба, а также показал академию бургеров. Подробнее – в сюжете проекта The City.