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Общество

14:55

The City: "Кларисса" и "Чжан Хуань. Любовь как мудрость"

общество культура досуг кино видео Кристина Курума Егор Москвитин

На онлайн-платформах выходит сериал "Кларисса" – сиквел легендарного "Молчания ягнят", получившего в 1992 году сразу пять "Оскаров". Агента Старлинг сыграла Ребекка Бридс, и это первая главная роль в ее карьере.

В выставочном зале ГУМ-Red-Line на третьем этаже открылась компактная, но очень стильная выставка "Чжан Хуань. Любовь как мудрость". Самый коммерчески успешный китайский художник прославился как любитель жестких перформансов с элементами мазохизма. В Москве он показывает обнаженное и окровавленное сердце.

Гастрокритик The City Александр Ильин уже вторую неделю подряд не может покинуть пределы Сретенки – там открылось столько новых ресторанов, что за один раз все не обойти. Гурман рассказал, где брать божественный шашлык и попробовать мягкопанцирного краба, а также показал академию бургеров. Подробнее – в сюжете проекта The City.

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