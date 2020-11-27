The City: "Мосул", кулинарная школа Джейми Оливера и Cyr

На онлайн-платформе вышла военная драма "Мосул" от создателей "Мстителей" братьев Руссо. Фильм основан на реальной истории борьбы армии Ирака с запрещенной в России террористической группировкой ИГ. Действие происходит в 2016 году. Группа военных спасает молодого полицейского из Мосула. Тогда парень присоединяется к ним в борьбе против Исламского государства. Многие зрители сравнили фильм с компьютерной игрой Call of Duty.

На втором этаже Даниловского рынка открылась первая в России школа Джейми Оливера. По рецептам суперзвезды кулинарии здесь учат готовить шефы из его команды. Школу Джейми Оливера в России открыл Ginza Project. На выбор восемь кулинарных программ.

Группа The Smashing Pumpkins выпустила новый студийный альбом Cyr. В него вошли два десятка треков. На шесть из них уже сняты клипы. Подробнее – в сюжете проекта The City.