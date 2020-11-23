The City: "Элегия Хиллбилли", "Небеса подождут" Тиля Швайгера и J-FEST

24 ноября на Netflix выходит драма "Элегия Хиллбилли", снятая по мотивам автобиографического бестселлера Джей Ди Вэнса. Это миллионер из Силиконовой долины, который рассказал обо всех трудностях на пути к успеху. Об этом и не только его книга и сам фильм, где он выступил одним из сценаристов.

В кинотеатре "Октябрь" проходит смотр фильмов в рамках Фестиваля немецкого кино. В программе 27 лент, в том числе и "Небеса подождут" – новая работа Тиля Швайгера в качестве актера. Сюжет напоминает самый знаменитый фильм с участием Швайгера, "Достучаться до небес". Он сыграл отца смертельно больной девушки, которая вместо лечения решает пуститься во все тяжкие.

В РФ стартовал J-FEST, большой онлайн фестиваль для любителей японской культуры. В виртуальном пространстве он проходит впервые, отсюда и слоган: "Япония на расстоянии клика". Все мероприятия – а их больше 130 – собраны на сайте. Он оформлен как карта Площади Искусств перед музеем "Гараж", на которой появились японские достопримечательности. Подробнее – в сюжете проекта The City.

