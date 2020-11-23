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Культура

15:00

The City: "Элегия Хиллбилли", "Небеса подождут" Тиля Швайгера и J-FEST

культура досуг видео Светлана Милорадова

24 ноября на Netflix выходит драма "Элегия Хиллбилли", снятая по мотивам автобиографического бестселлера Джей Ди Вэнса. Это миллионер из Силиконовой долины, который рассказал обо всех трудностях на пути к успеху. Об этом и не только его книга и сам фильм, где он выступил одним из сценаристов.

В кинотеатре "Октябрь" проходит смотр фильмов в рамках Фестиваля немецкого кино. В программе 27 лент, в том числе и "Небеса подождут" – новая работа Тиля Швайгера в качестве актера. Сюжет напоминает самый знаменитый фильм с участием Швайгера, "Достучаться до небес". Он сыграл отца смертельно больной девушки, которая вместо лечения решает пуститься во все тяжкие.

В РФ стартовал J-FEST, большой онлайн фестиваль для любителей японской культуры. В виртуальном пространстве он проходит впервые, отсюда и слоган: "Япония на расстоянии клика". Все мероприятия – а их больше 130 – собраны на сайте. Он оформлен как карта Площади Искусств перед музеем "Гараж", на которой появились японские достопримечательности. Подробнее – в сюжете проекта The City.

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