The City: "Голос перемен", Power up и Elton: Jewel Box

В выходные на онлайн-платформах выходит мини-сериал "Голос перемен" режиссера Стива Маккуина. Автор "Двенадцати лет рабства" снял целую антологию о борьбе чернокожих за свои права в Британии с начала 60-х по 80-е.

AC/DC выпустили новый альбом Power up. Первый сингл Shot in the dark вышел за пару недель до релиза и уже собрал 8 миллионов просмотров на YouTube.

Элтон Джон выпустил бокс сет Elton: Jewel Box. В сборник вошли полторы сотни песен, треть из которых ранее нигде не звучали. Подробнее – в сюжете проекта The City.