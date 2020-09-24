The City: "Стрельцов", ресторанный фестиваль и "Снегурочка"

Главная премьера недели – фильм об одном из величайших спортсменов XX века, футболисте Эдуарде Стрельцове. В 17 лет он уже играл за сборную СССР, а через два года стал Олимпийским чемпионом. На экране легенду сыграл Александр Петров.

Кроме того, "Стрельцов" станет фильмом открытия Международного фестиваля спортивного кино, который стартует 8 октября. Сеансы пройдут в кинотеатрах "Иллюзион" и "Эльдар", сети "Москино", Музее спорта и Гостином дворе. Вход свободный.

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