The City: "Стрельцов", ресторанный фестиваль и "Снегурочка"

Главная премьера недели – фильм об одном из величайших спортсменов XX века, футболисте Эдуарде Стрельцове. В 17 лет он уже играл за сборную СССР, а через два года стал Олимпийским чемпионом. На экране легенду сыграл Александр Петров.
Кроме того, "Стрельцов" станет фильмом открытия Международного фестиваля спортивного кино, который стартует 8 октября. Сеансы пройдут в кинотеатрах "Иллюзион" и "Эльдар", сети "Москино", Музее спорта и Гостином дворе. Вход свободный.
По всей стране проходит Российский ресторанный фестиваль. Его организатор Александр Сысоев рассказал, куда идти за хорошими сетами по комфортной цене.
В Театре на Таганке первая премьера сезона – спектакль "Снегурочка" по Островскому. Режиссер Денис Азаров полностью сохранил текст пьесы, написанной почти полтора века назад. Подробнее – в сюжете проекта The City.
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