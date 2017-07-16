"Прямо и сейчас": Москва простилась с мощами Николая Чудотворца

Мощи Николая Чудотворца увезли из Москвы. Шесть с половиной недель очередь тянулась к храму Христа Спасителя. 1,8 миллиона человек провели в ней в среднем по семь часов. У каждого была своя история, свой мотив прийти и поклонится святыни. Рассказы о чудесных исцеления уже появились в интернете, а кто-то пока сотни тысяч людей стояли в очереди, зарабатывал на верующих. Подробности смотрите в программе "Прямо и сейчас".