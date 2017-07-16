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16 июля 2017, 14:30

Общество

"Прямо и сейчас": Москва простилась с мощами Николая Чудотворца

"Прямо и сейчас": Москва простилась с мощами Николая Чудотворца

Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились около 2 млн паломников

Мощи Николая Чудотворца покинут столицу 13 июля

Ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца сократилось до 1,5 часов

В ХХС отрепетировали церемонию выноса мощей Николая Чудотворца

Очередь в мощам Николая Чудотворца выросла даже при непогоде

К мощам Николая Чудотворца продолжают прибывать паломники

Мощи Николая Чудотворца увезут из Москвы через несколько дней

Столичные таксисты поднимают цены на поездки от храма для паломников

Очередь к мощам Николая Чудотворца резко выросла в столице

Мощи Николая Чудотворца увезли из Москвы. Шесть с половиной недель очередь тянулась к храму Христа Спасителя. 1,8 миллиона человек провели в ней в среднем по семь часов. У каждого была своя история, свой мотив прийти и поклонится святыни. Рассказы о чудесных исцеления уже появились в интернете, а кто-то пока сотни тысяч людей стояли в очереди, зарабатывал на верующих. Подробности смотрите в программе "Прямо и сейчас".
Программа: Прямо и сейчас
храм Христа Спасителя религия программы Иван Обыденков Максим Иксанов Екатерина Лопарева Николай Чудотворец
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