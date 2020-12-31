Животным Московского зоопарка раздали новогодние подарки

21:44
Фото: vk.com/moscow_zoo
Специалисты Московского зоопарка подготовили для животных новогодние подарки от Деда Мороза. Об этом сообщили на странице зоопарка в Facebook.
"На Новый год подарки получают все: и взрослые, и дети, и, конечно, наши пушистики. Дед Мороз уже прошел по зоопарку и раздал киперам подарки для их подопечных. Для животных любая коробочка – это очень интересно. Особенно если внутрь запрятано лакомство, игрушка или там есть новый запах. Так что новогодние подарки для животных – это в первую очередь обогащение среды. И, конечно, мы никогда не пропустим повод их порадовать", – говорится в сообщении пресс-службы.
О том, как животные отреагировали на праздничные подношения, в Московском зоопарке пообещали сообщить отдельно.
Ранее в столичном зоопарке рассказали, как его обитатели проводят зимовку. Директор учреждения Светлана Акулова рассказала, что в спячку впадают только пять процентов животных. Это бурые и гималайские медведи, тушканчики, сурки, еноты, бурундуки, хомяки и ежи. В это время посетителей просят не шуметь рядом с вольерами.
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